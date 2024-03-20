F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Filistin'de ateşkes çağrısı

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, Filistin'de ateşkes çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan yıldız pilot Hamilton, 'Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi ve sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Ateşkes, hemen şimdi.' ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton Kimdir?

Lewis Carl Davidson Hamilton, 7 Ocak 1985'te Stevenage, Hertfordshire'da doğmuş İngiliz Formula 1 pilotudur. Kariyerine McLaren takımıyla başlayan Hamilton, şu anda Mercedes-AMG F1 takımında yarışmaktadır.

Hamilton, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biridir. Yedi kez dünya şampiyonluğu kazanarak bu alandaki rekora ortak olmuş ve 103 yarış zaferine imza atmıştır.

Kariyeri boyunca birçok zorlu yarışı kazanan Hamilton, aynı zamanda spor dışında sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılmaktadır. Kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla gençlere destek olmakta ve çeşitli hayır işlerinde bulunmaktadır.