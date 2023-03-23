Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde F4'te

CEV Şampiyonlar Ligi Imoco ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Opet, F4'e yükseldi.

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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde F4'te

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Şampiyonu Imoco ile karşı karşıya geldi. 

İlk maçı İstanbul 3-0 kazanan Fenerbahçe, İtalya'daki maçta da ilk seti aldı. İkinci seti de kazanmasıyla Fenerbahçe, F4'e yükseldi.

FİNAL 4'DE ÜÇ TÜRK TAKIMI

Daha önce Eczacıbaşı ve Vakıfbank da Final 4'a kalmıştı. Böylelikle 3 Türk takımı 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına adını yazdırdı.

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