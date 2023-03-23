Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde F4'te
CEV Şampiyonlar Ligi Imoco ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Opet, F4'e yükseldi.
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Şampiyonu Imoco ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı İstanbul 3-0 kazanan Fenerbahçe, İtalya'daki maçta da ilk seti aldı. İkinci seti de kazanmasıyla Fenerbahçe, F4'e yükseldi.
FİNAL 4'DE ÜÇ TÜRK TAKIMI
Daha önce Eczacıbaşı ve Vakıfbank da Final 4'a kalmıştı. Böylelikle 3 Türk takımı 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına adını yazdırdı.
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