Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına Fransız hakem

Sarı lacivertlilerin Nordsjaelland ile oynayacağı Konferans Ligi 5. hafta maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek.

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Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına Fransız hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Kaynak: AA

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