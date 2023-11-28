Cristiano Ronaldo'dan fair-play'e aday hareket: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi maçında lehlerine verilen penaltının haksız olduğunu söyleyerek pozisyonu iptal ettirdi. Ronaldo bu hareketiyle sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

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Cristiano Ronaldo'dan fair-play'e aday hareket: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Suudi Arabistan Pro A Ligi ekiplerinden Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Persopolis ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kart gören Ali Lajami, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maça dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı centilmence hareket damga vurdu.

Ronaldo, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında yerde kaldığı bir pozisyonda, hakemin lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu söyleyerek iptal ettirdi.

Yıldız oyuncu hakemin yanına giderek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

Portekizli efsane, bu hareketiyle sosyal medyanın ilgi konusu oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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