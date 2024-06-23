Fenerbahçe, eski oyuncusunu renklerine bağladı iddiası: Yıldız isimden açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nicolo Melli ile 2 yıllık yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalyan basınına konuşan Melli, ser verip sır vermeyerek, "Sıradaki durağım neresi olacak? Çok fazla iddia okudum. Partizan, Fenerbahçe, Real Madrid... Çok fazla takımın adı çıktı, göreceğiz" dedi.

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Fenerbahçe, eski oyuncusunu renklerine bağladı iddiası: Yıldız isimden açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu için transfer harekâtını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Final Four’a kalan, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe, Devon Hall’u renklerine katmıştı.

Yerel ve yurt dışı kaynaklı spor medyaları, Fenerbahçe’nin Wade Baldwin ve Bonzie Colson ile de anlaştığını duyurdu.

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TeleSports’un haberine göre, Olimpia Milano ile yollarını ayıran, 2017 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş olan İtalyan uzun forvet Nicolo Melli, Sarı lacivertlilere geri dönüyor.

Fenerbahçe’nin Melli ile 2 yıllık bir anlaşma konusunda el sıkıştığı belirtildi.

MELLI İTALYAN BASININA SER VERİP SIR VERMEDİ

İtalyan basınını konuşan Melli ise, basın mensuplarına ser verip sır vermeyerek şu sözleri iletti:

"Sıradaki durağım neresi olacak? Çok fazla iddia okudum. Partizan, Fenerbahçe, Real Madrid... Çok fazla takımın adı çıktı, göreceğiz. Şu an İtalya Milli Takımı'na konsantreyim."

EUROLEAGUE KARNESİ

Bu sezon EuroLeague’de 7.3 sayı ortalaması tutturan Melli, 4.0 ribaund, 2.0 asist, 0.6 ve maç başına 9.6 verimlilik puanının altına imzasını attı.

Fenerbahçe’de unutulmaz 2 sezon geçiren Melli, 2018 yılında Belgrad’da yapılan Final Four finalinde, Fenerbahçe’nin Real Madrid’e 85-80 kaybettiği maçta 28 sayı atarak unutulmaz bir performans sergilemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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