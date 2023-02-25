Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etti
Süper Lig maçında Fenerbahçe sahasında, Konyaspor'u 4-0 yendi. Galibiyet gollerini Valencia (2), King ve Szalai'den geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında ertelenen maçta Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.
Fenerbahçe 11. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada Arao'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Konyasporlu Diouf oyundan atıldı.
45+6. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.