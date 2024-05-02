Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, ligde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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