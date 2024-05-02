Galatasaray'da tek gündem şampiyonluk: 'Mayıs bizim ayımız olacak'

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, RAMS Park'ta düzenlenen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Timur, kulübün gündeminin sadece şampiyonluk olduğunu belirtti. Mayıs ayının kendileri için yılın başlangıcı olduğunu ve seçimlerin değil, şampiyonluğun öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca, camianın birlik içinde olması gerektiğini ve rehavete kapılmadan şampiyonluk yarışına devam edeceklerini ifade etti.

'MAYIS BİZİM AYIMIZ'

Timur, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'Bir kere şunun bilinmesini gerekiyor. Bizim için mayıs artık çiçekler açmaya başladı, mayıs bizim ayımız. Bizim yılımız mayısla başlıyor. Bizim yılbaşımız mayıs. Dolayısıyla gündemimizde tek bir şey var, şampiyonluk. Mayıs bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı. Sonuçta 4 maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor. Zaten çok bütünleşmiş durumdayız. Seçimde olma, olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Kaldı ki seçim de yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor, bir de Sportif AŞ oluyor. Ben geçen dönemde seçimin son akşamı yönetim listesinde başkan yardımcısıyken, bir sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra Sportif AŞ'de görev alarak devam ettim. Gerçekten de güzel işler yapan yönetimimiz var. Başta başkanımız olmak üzere herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor.'

Erden Timur, camiadan seçim konuşulmamasını rica ederek, şöyle devam etti:

'Zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır. Sportif AŞ devam ediyor, Sportif AŞ'nin seçim gibi bir konusu yok, yönetim belirliyor, biz atanmışlar olarak. Böyle bir gündem de yok. Bu bizim için suni bir gündem. Başka hiçbir şey yok. Ben dün Florya'dan akşam 10'da çıktım. Sürekli oradayım. Bizim orada başka bir gündemimiz yok. Tüm camiamıza da çağrımız şampiyonluk hedefinden başka, hak ederek şampiyon olma hedefinden başka hiçbir şey konuşmayalım. Galatasaray 100 yıllık bir camia, seçimde gereğini yapar. Hangi sonuç çıkıyorsa genel kurul iradesidir. Herkes müsterih olsun. Ben Sportif AŞ'de görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele. Orada olmasak bile Sportif AŞ'de görevimiz devam ediyor.'

Kaynak: AA