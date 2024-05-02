Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu mazbatasını aldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu ve kurul üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kulüp binasında gerçekleştirilen törene Yüksek Divan Kurulumuzun Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu, Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanımız ve Seçim Divan Kurulu başkanlığını yapan Uğur Dündar ile kurul eski ve yeni üyeleri katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ve Kurul Üyelerimiz Hakkı Kurtuluş, Mehmet Levent Hataylı, Çağlar Özdemir ve Elizabet Uğurlu'ya mazbatalarını Başkanımız Ali Y. Koç ve Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanımız Uğur Dündar verdi.

Başkanımız Ali Y. Koç, Uğur Dündar’a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni YDK Başkanımız Şekip Mosturoğlu ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Mazbata töreninin sonunda Başkanımız Ali Y. Koç tarafından Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Uğur Dündar ve ekibine teşekkür plaketleri takdim edildi."