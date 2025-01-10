Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Süper Lig’in 19’uncu haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor - Resim : 1

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam ettirdi.

Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor - Resim : 2

Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla sonlandırdı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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