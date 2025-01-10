Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam ettirdi.

Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla sonlandırdı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA