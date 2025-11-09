Fenerbahçe-Kayserispor Maçının 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa lider Galatasaray'la puan farkı 1’e inecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kayserispor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak. Ligde 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, topladığı 25 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenilerek 3 puan kaybetmesi zirve yarışını kızıştırdı. Sarı-lacivertliler bu maçı alırsa puan farkı 1'e düşecek.
İLK 11'LER
Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha.
Son Güncelleme: