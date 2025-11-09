Fenerbahçe-Kayserispor Maçının 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa lider Galatasaray'la puan farkı 1’e inecek.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Kayserispor Maçının 11'leri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kayserispor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak. Ligde 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, topladığı 25 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenilerek 3 puan kaybetmesi zirve yarışını kızıştırdı. Sarı-lacivertliler bu maçı alırsa puan farkı 1'e düşecek.

İLK 11'LER

Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha.

Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!Spor

Derbi Sonrası Fatura Ağır Oldu: Sergen Yalçın ve Kökçü'ye CezaDerbi Sonrası Fatura Ağır Oldu: Sergen Yalçın ve Kökçü'ye CezaSpor

Nefes Kesen Derbide 3 Puan Fenerbahçe'ninNefes Kesen Derbide 3 Puan Fenerbahçe'ninSpor

Son Güncelleme:
Galatasaray’ın Kocaelispor Maçı İlk 11’i Belli Oldu Galatasaray’ın Kocaelispor Maçı İlk 11’i Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi! Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum
İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Var İstiklal Caddesi’nde Silahlı Sesleri! Yaralılar Var