Galatasaray’ın Kocaelispor Maçı İlk 11’i Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların ilk 11’i belli olurken, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 17.00’de, Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig’de çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 29 puanla zirvede yer alıyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 11 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

GALATASARAY’IN İLK 11’İ

Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor deplasmanında şu isimlere görev verdi:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

GALATASARAY’DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı. Kasık fıtığı bulunan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

