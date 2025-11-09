Galatasaray'a Kocaelispor Çelmesi!

Süper Lig’de zirve mücadelesi yeniden alevlendi. Kocaelispor’a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Böylece ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkı kapandı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor’a konuk oldu. Ev sahibi ekip 45. dakikada Agyei ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda tempoyu artıran Galatasaray, Osimhen’in ağlara gönderdiği topun VAR kararıyla iptal edilmesiyle eşitliği bulma fırsatını kaçırdı. Buruk’un hamleleri skoru değiştirmeye yetmeyince, Aslan 11 maç sonra lige mağlubiyetle döndü.

ZİRVE YARIŞI ALEV ALEV

Bu sonuçla Galatasaray 29 puanda kalırken, Kocaelispor puanını 14’e yükseltti. Eski Galatasaraylı Selçuk İnan, teknik direktör olarak sarı-kırmızılılara karşı ilk galibiyetini elde etti. Böylece zirve yarışında dengeler yeniden değişti. Fenerbahçe bu akşam saat 20.00’de Kadıköy’de Kayserispor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler galip gelirse, Galatasaray ile puan farkı 1’e inecek ve Süper Lig’de rekabet yeniden alevlenecek.

ÇİFT FORVET TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ

Bu arada Okan Buruk’un çift forvet tercihiyle (Icardi–Osimhen) sahaya çıkması Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Yenilgide bu dizilişin rolü olduğu vurgulandı.

