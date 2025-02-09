Fenerbahçe Kanadından Galatasaray'a Tepki Yağdı: 'Ahlaksız, Arsız ve Utanmazlar'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Adana Demirspor, sarı kırmızılıların kazandığı penaltı ve verilen hakem kararlarının ardından sahadan çekildi.

'TÜRK FUTBOLUNU NE HALE GETİRDİNİZ!'

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe cephesinden ise peş peşe paylaşımlar geldi. Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu, güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!''

'KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Mosturoğlu, "Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF'den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir" dedi.

'AHLAKSIZ, ARSIZ VE UTANMAZLAR'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi