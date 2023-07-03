Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen KAP'a bildirdi: 1 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüp 3. dönemine başlayan Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”

Kaynak: Gerçek Gündem