Galatasaray, sponsorlukları KAP'a bildirdi: İşte kasasına girecek para

Galatasaray Kulübü, forma ve stat sponsorluğu anlaşmalarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp yapılan anlaşmaların mali detaylarını da açıkladı.

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para açıklandı.

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."

FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN 195 MİLYON TL

Galatasaray ayrıca, Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ve Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sixt rent a car Türkiye) arasında, 2023/2024 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasından itibaren başlamak ve 2027/2028 futbol sezonunun son resmi müsabakasından sonra sona erecek şekilde 5 (beş) futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi akdedilmiştir.

Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, işbu sözleşmenin ilk futbol sezonu için 195.000.000,00 TL + KDV (yüzdoksanbeşmilyontürklirası + KDV) tutarında bir sabit ödeme ve ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin; artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, Taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır." denildi.