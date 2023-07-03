Galatasaray TÜİK'e güvenemedi: KAP açıklamasında ENAG detayı

Galatasaray'ın forma ve stadyum isim sponsorluklarını KAP'a bildirmesinde dikkat çeken bir ilk yaşandı. Kulüp, sponsorluk anlaşmasında bedelin belirlenmesi için TÜİK ve ENAG enflasyon verisinin ortalamasını kullanacağını bildirdi.

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Galatasaray TÜİK'e güvenemedi: KAP açıklamasında ENAG detayı

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para açıklandı. 5 yıllık olarak imzalanan sözleşmede Rams Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi.

Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” ifadesi dikkat çekti.

Sponsorluk anlaşmasında bedelin belirlenmesi için TÜİK ve ENAG enflasyon verisinin ortalaması kullanılacak. Böylece ilk kez ENAG enflasyon hesaplamaları bir sözleşmede etkili olacak. Kamunun pek çok dava açtığı ENAG böylece büyük bir sözleşmede yer alacak.

Galatasaray TÜİK'e güvenemedi: KAP açıklamasında ENAG detayı - Resim : 1

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