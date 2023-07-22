Fenerbahçe ile anılan Emre Can kararını verdi

Alman ekibi Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe ile anılan Emre Can kararını verdi

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, transfer döneminde adı farklı kulüplerle anılan 29 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

Son 3 sezondur sarı-siyahlıların formasını giyen Emre Can, sözleşmesinin uzatılması sonrası Dortmund’da kendini çok rahat hissettiğini ve çok çalışarak takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27’si Bundesliga, 7’si Şampiyonlar Ligi, 4’ü Almanya Kupası olmak üzere toplam 38 maçta forma giyerken, 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Kaynak: İHA

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