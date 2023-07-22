Lionel Messi ABD'de hızlı başladı! İlk golünü attı

Messi, yeni takımı Inter Miami ile Cruz Azul karşı karşıya geldiği maçta ilk golünü attı.

Lionel Messi ABD'de hızlı başladı! İlk golünü attı

Major Soccer League (MLS) ve Liga MX (Meksika Ligi) ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk haftasında Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami ile Cruz Azul karşı karşıya geldi.

Inter Miami mücadeleyi 2-1 kazandı.

Cruz Azul'un tek golünü 65. dakikada Antuna kaydederken, Inter Miami'nin golleri 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi'den geldi.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Messi, "Maçta son bir şansım vardı ve her zaman yaptığım gibi şutumu çektim. Doğrudan kaleye gittiği ve kaleci kurtaramadığı için şanslıydım." ifadelerini kullandı.NBA yıldızı LeBron James de maçı tribünlerden takip etti.

Etiketler
Lionel Messi
Mbappe kadro dışı bırakıldı! Real Madrid iddiaları... Mbappe kadro dışı bırakıldı!
Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu
42 yıllık köfteci, köfteye lezzet katan sırrını açıkladı! Asla köfte sönmüyor... 42 yıllık köfteci, köfteye lezzet katan sırrını açıkladı! Asla köfte sönmüyor...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor! 4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!