Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."

Kaynak: AA