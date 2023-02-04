Fenerbahçe'den, Ali Palabıyık ve ekibi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Fenerbahçe'den, Ali Palabıyık ve ekibi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Divan kurulu üyelerinin konuşmalarının arasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig´in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından Hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştirilirken, Fenerbahçeli yöneticilerden, futbolculardan ve teknik ekipten sert açıklamalar geldi.

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Kaynak: İHA

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