Fenerbahçe gelişini erken bulmuştu: Türk Telekom’la Eurocup finali oynayacak Erdem Can “yılın en iyi koçu” seçildi

GERÇEK GÜNDEM

Türk Telekom’la bu sezon hem Türkiye’de hem Avrupa’da fırtına gibi esen koç Erdem Can, Avrupa basketbolunun iki numaralı kupası Eurocup’ta “yılın koçu” seçildi. Oylamayı Eurocup’a katılan takımların başantrenörleri yaptı.

43 yaşındaki başantrenör, 2008 yılında başladığı profesyonel kariyerinde ikişer sene Telekom ve Olin Edirne’de yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra asıl sıçramasını Fenerbahçe’ye transferiyle gösterdi. Bir sene Neven Spajya ile çalışan Can, Obradoviç’in Fenerbahçe’yi bir “Euroleague armadası” haline getirdiği yedi sezonda onun saha kenarındaki en büyük yardımcısı oldu. 2020 yılında Obradoviç’in ayrılık kararı alması yerine NBA’den Igor Kokoshkov geldiğinde de en büyük yardımcısı Erdem Can oldu. Ancak Sırp koç Fenerbahçe’de istediği ortamı bulamadığından NBA’ye gitme kararı aldı. Obradoviç ve Kokosko döneminde pişen Erdem Can, Fenerbahçe için hazırdı Ancak Ali Koç yönetimini Sırp koç rotasından vazgeçmedi ve Kadıköy’e Aleksandr Corceviç’i getirdi. Corceviç geldiğinde daha önce Obradoviç döneminde NBA teklifi gelmesine rağmen efsane koçun yanında kalan Erdem Can çoktan valizlerini toplamaya başlamıştı bile.

Bir sezon NBA’de Utah Jazz’de yardımcı antrenörlük yaptı. Aslında niyeti devam etmekti ama Quin Snyder ayrılınca o da Ankara’dan gelen teklife “hayır” demedi rotayı başkente Türk Telekom’a kırdı. İddiaları büyüktü ama ilk günlerde ona inanmak zordu. Ancak Mayıs ayına gelindiğinde bir “peri masalı” ile karşı karşıya Ankaralı basketbolseverler. Türk Telekom, normal sezonun bitmesine dört hafta kala Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe’nin bir galibiyet önünde lig lideri. Avrupa’da ise bambaşka bir hikaye yazdı Ankara’nın mavi lavivertli takımı.

Eurocup’ta ise Galatasaray ve Darüşşafaka’nın ardından final oynayan üçüncü Türk takımı Türk Telekom alacak. 3 Mayıs’ta Kanarya Adaları’nda oynanan finali Erdem Can’ın takımı kazanırsa Eurocup şampiyonluk kupası üçüncü kez Türkiye’ye gelecek ve 43 yaşındaki koç başantrenörlük kariyerinin ilk yılında Avrupa Kupası kaldırmış olacak.

Bu zaferin gerçekleşmesi halinde gelecek yıl Erdem Can Türk Telekom’un başında Euroleague’de Fenerbahçe’nin rakibi olacak. Ve Türkiye’de basketbol dünyasında herkes Avrupa’nın birinci kupasında Erdem Can’ın ne yapacağına odaklanacak. Belki de Obradoviç ve Kokoshkov sonrası Fenerbahçe’nin başantrenörlüğü için gelişi erken bulunan koç, beklenenden daha Kadıköy’ün yolunu tutabilir.

