Teniste çizgi hakemliği tarihe karışıyor

Tenis turnuvalarında görev yapan çizgi hakemi artık tarihe karışıyor. Görev artık elektronik sistem tarafından yapılacak.

Teniste çizgi hakemliği tarihe karışıyor

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) düzenlediği turnuvalarda görev yapan çizgi hakemlerinin yerini 2025'ten itibaren elektronik sistem alacak.

Avustralya Açık ve ABD Açık grand slam turnuvalarının da aralarında bulunduğu birçok organizasyonda uygulamaya sokulan teknoloji, 2025'ten itibaren ATP Turu'ndaki tüm maçlarda kullanılacak.

ATP'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, hem ana tablo hem de eleme müsabakalarında kullanılacak elektronik çizgi sistemiyle kararlar, kesinlik ve tutarlılık bakımından optimal düzeye gelecek.

Sistem, yeni tip koronavirüs salgını sonrası tenis kortlarında yaygınlaşsa da grand slam turnuvalarının organizatörleri, ATP'den bağımsız karar alabiliyor.

Oyuncular, Wimbledon'daki hakem kararlarına şahin gözü sistemi aracılığıyla itiraz edebiliyor. Fransa Açık'ta (Roland Garros) ise sandalye hakemi, itiraz halinde korta girip topun izini inceliyor.

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