Ali Koç: Kapı kapı dolaşıp başkan arıyorsunuz, sabrım taşmaya başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı. Kulüp üyelerine seslenen Koç, "Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Bulduğunuz an hazırız gitmeye. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın" ifadelerini kullandı.

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız" diyen Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDERİM: Basketbolda sezon başı hedefimiz play-off'tu. Ancak sezon içinde yaşanan gelişmeler ile 4 veya 5. sırada tamamlayabileceğimizi düşündük. Olympiakos, Euroleague'in en güçlü takımı, bize 2 tane ağır mağlubiyet yaşatmışlardı bu sezon ama oradan 1 galibiyet çıkarmayı başardık ve seriyi İstanbul'a getirdik. Oradaki atmosferi gördük, bizim salonumuzda biraz sessiz geçiyor maçlar. Bunu dikkate almamız lazım. Kadın basketbolda inanılmaz bir kadro kurduk. İnşallah kadroyu gelecek sezon da muhafaza edip başarılarımızı sürdürebiliriz. Eğer bu sene de Euroleague'i alamasaydık yönetim kurulu olarak şubenin geleceğini gözden geçirme kararı alacaktık. Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda EuroLeague kupası olan ilk kulübüz. Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Basketbolda çıtayı yükseltti. Sayın Aziz Yıldırım'a bu nedenle özel bir parantez açmak istedim. Biz de bu yoldan devam ettik.

OĞLU YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞ, BİZ DE YEDİK: Güç nerede, kim daha çok gürültü çıkarıyor sosyal medyada, TFF ona daha çok kulak veriyor. Bu hakemlerimizi etkiliyor. Tahkim Kurulu'nda yer alan ismin yaptığı beğeniyi sorduk, 'Oğlu yanlışlıkla beğenmiş' dediler. Biz de yedik... Tüm bunların üzerine TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik. Zaman gösterecek ancak biz en ağırını bu kulübün 18 yıl başkanvekilliğini yapmış kişide yaşadık.

KÖSTEBEKLER SABAHTAN AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYOR: Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size. Her zaman meyvesini aldıkları için... Oradaki köstebekleri sabahtan akşama kadar onların menfaatleri için çalışıyor. Sayın başkana da o insana dikkat etmesini öneriyorum. Bugün TFF çıkıp, 'Ne var kardeşim elinde anlat' dese bu kadar rahat davranamayacaklar. Ne var kardeşim, çıkın anlatın! Ne yazık ki rakibimizin kötülük yapma meziyeti takdire şayan. Bunu yaparken de herhangi bir vicdani sorgulama yaşamamaları da çok enteresan. Biz bunu yapamayız.