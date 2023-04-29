Anadolu Efes'te forma giyen ünlü basketbolcu Bryant Dunston kaza geçirdi!
Son dakika haberi... Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li basketbolcu Bryant Dunston Florya'da kaza geçirdi. Dunstan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan marmaray geçidinde deyir halindeki TIR'ın dorsesi geçide çarparak Bryant Dunston yönetimindeki aracın üzerine devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada, Anadolu Efes forması giyen ünlü basketçi Dunston yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dunston, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Anadolu Efes tarafından Bryant Dunston’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır."
Kaynak: Gerçek Gündem
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