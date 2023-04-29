Gomis'ten derbi öncesi takım arkadaşlarına jest

Galatasaray'da hatasını telafi etmek isteyen Bafetimbi Gomis Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına özel bir jest yaptı.

Gomis'ten derbi öncesi takım arkadaşlarına jest

Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Gomis takım arkadaşlarını yemekte ağırladı.

Antrenman sonrası sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restoranda bir araya gelerek yemek yedi.

Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, bu şekilde teşekkür etti.

DERBİDE SAHAYA ÇIKABİLİR

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği ortaya çıktı.

Yıldız golcü, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde kadroda yer alacak.

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