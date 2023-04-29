Beşiktaş - Galatasaray derbisinin kadro değeri dikkat çekti

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin kadro değeri dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176.4 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 112.8 milyon ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 190 milyon TL.

SAHANIN EN DEĞERLİSİ ZANİOLO

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo 28 milyon Euro ile derbide oynaması durumunda sahanın en değerlisi olacak.

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 18 milyon Euro, Victor Nelsson'un da 16.5 milyon Euro değeri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA EN DEĞERLİSİ FUTBOLCU DELİ ALLİ

Beşiktaş’ta ise 11 milyon Euro ile İngiliz futbolcu Deli Alli takımın en değerlisi konumunda fakat sakatlığından dolayı oynayamayacak.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond'un da 9.5 milyon Euro, Gedson Fernandes'in de 9 milyon Euro piyasa değeri var.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi üstünlük hangi takımda?Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi üstünlük hangi takımda?Spor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşiktaş Galatasaray
Son Güncelleme:
İş Bankası'ndan EYT'liler için yeni kampanya! Kredide faizler indirildi İş Bankası'ndan EYT'liler için yeni kampanya! Kredide faizler indirildi
Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da var: Gizli fon dolandırıcılığında yeni gelişme Gizli fon dolandırıcılığında yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi Finali'ni geçti: Tuzlaspor'dan tepki çeken bilet fiyatı! Tuzlaspor'dan tepki çeken bilet fiyatı!
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
ÇOK OKUNANLAR
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda ifadeler ortaya çıktı: 'Kendisini 2011'den beri tanıyorum'
Hangi yatırım için aldığını açıklamadı: Gazeteci Hande Fırat'a 3.5 milyon lira hibe! Hangi yatırım için aldığını açıklamadı: Gazeteci Hande Fırat'a 3.5 milyon lira hibe!