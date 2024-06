Fenerbahçe, eski oyuncusunu transfer etti: 2 yıllık anlaşma imzalandı

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu için transfer harekâtını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Final Four’a kalan, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe, Devon Hall’u renklerine katmıştı.

Fenerbahçe, ikinci transfer açıklamasını yaptı. Sarı lacivertliler, eski oyuncusu Nicolo Melli'yi duyurdu.

Melli, Fenerbahçe ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

EUROLEAGUE KARNESİ

Bu sezon EuroLeague’de 7.3 sayı ortalaması tutturan Melli, 4.0 ribaund, 2.0 asist, 0.6 ve maç başına 9.6 verimlilik puanının altına imzasını attı.

UNUTULMAZ FİNAL FOUR PERFORMANSI

Fenerbahçe’de unutulmaz 2 sezon geçiren Melli, 2018 yılında Belgrad’da yapılan Final Four finalinde, Fenerbahçe’nin Real Madrid’e 85-80 kaybettiği maçta 28 sayı atarak unutulmaz bir performans sergilemişti.

NICOLO MELLI KİMDİR?

26 Ocak 1991 tarihinde Reggio Emilia’da dünyaya gelen Nicolo Melli, 2005 yılında altyapı takımlarında başladığı kariyerindeki ilk profesyonel imzasını Reggio Emilia takımı için attı. 2007 yazında İtalya U16 Milli Takımı ile başarılı bir turnuva geçiren Melli, İtalya’nın beşinci sırada bitirdiği turnuvada yakaladığı 13.1 sayı, 9.8 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.



Reggio Emilia formasıyla 2007-2008 sezonunda 33 maça çıkan Melli, 2008 yazında da İtalya U18 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi.



Nicolo Melli’nin profesyonel kariyeri, 2007-2010 yılları arasında Reggio Emilia’da devam etti. Özellikle 2009-2010 sezonunda Reggio Emilia ile gösterdiği başarılı performans, Melli’yi EA7 Emporio Armani Milano takımına taşıdı. 2010’da bu takıma transfer olan Melli, aynı sezonun Şubat ayında Scavolini Pesaro’ya kiralık olarak geçti.



2011’de İtalya U20 Milli Takımı ile bir başarılı Avrupa Şampiyonası daha yaşayan Melli, bu turnuvayı da 10.1 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 asist istatistikleri ile bitirdi ve ülkesinin gümüş madalya kazanmasında önemli pay sahibi oldu.



Milano formasıyla 2010’dan itibaren Euroleague’de de forma giymeye başlayan Melli, 2010-2015 yılları arasında bu takımın formasıyla mücadele etmeye devam etti. Bu süreçte İtalya Milli Takımı’nın da önemli bir parçası haline gelen İtalyan yıldız, ilk yurt dışı tecrübesi için 2015 yazında Almanya’nın yolunu tuttu.



2015’te Brose Bamberg ile sözleşme imzalayan Nicolo Melli, Andrea Trinchieri yönetimindeki Alman ekibinde ilk sezonunda Euroleague’de 23 maça çıktı ve 9.2 sayı (%45.3 üç sayı), 6.5 ribaund, 2.7 asist istatistikleri yakaladı. Almanya Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan Melli, bu organizasyonu da 9.4 sayı, 5.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla bitirdi. Melli, takımının Almanya Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.



2016-2017 sezonu, Melli’nin kariyeri için önemli bir yere sahipti. Bamberg formasıyla Euroleague’de 30 maça çıkan Melli, yakaladığı 11.5 sayı (%53.5 iki sayı, %43.4 üç sayı), 7.4 ribaund, 2.3 asist ve 16.9 verimlilik puanı ortalamasıyla harika bir sezon geçirdi. Melli’nin bu performansı kendisinin Euroleague’in en iyi ikinci beşine seçilmesini de sağladı. Melli, aynı sezonda Almanya Ligi’ni de 8.2 sayı, 4.9 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle tamamladı ve takımıyla Almanya Ligi şampiyonluğu başarısını tekrarladı.



2017 yazında Fenerbahçe’ye transfer olan Nicolo Melli, ilk sezonunda EuroLeague’de 8.9 sayı, 5.0 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı ve takımımızın EuroLeague’de üst üste üçüncü kez final oynamasında büyük pay sahibi oldu. Melli, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen Final Four’un şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid’e karşı 28 sayı üretti ancak bu harika performansı galibiyet için yeterli olmadı. İtalyan yıldız, takımımızla 2017-18 sezonu lig şampiyonluğuna da ulaştı.



Nicolo Melli, Fenerbahçe ile ikinci sezonunda EuroLeague’de 7.3 sayı, 4.1 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Üst üste beşinci Final Four’umuza ulaştığımız bu sezonda takımımızın en etkili isimlerinden biri olan Melli, Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.



2019 yazında takımımızdan ayrılarak NBA macerasına New Orleans Pelicans ile başlayan Nicolo Melli, 2019-20 sezonunda 60 NBA karşılaşmasında forma giydi ve 6.6 sayı, 3.0 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. 2020-21 sezonunu ise New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formalarıyla geçiren Melli, 2021 yazında Avrupa’ya Olimpia Milan formasıyla dönüş yaptı.



Milano’da Ettore Messina yönetiminde üst üste üç İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan Nicolo Melli, aynı zamanda 2022 yılında İtalya Kupası şampiyonluğuna da erişti. Melli, geride kalan EuroLeague sezonunda Milano formasıyla 7.3 sayı, 4.0 ribaund, 2.0 asist, 9.6 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. İtalyan oyuncumuz, kendi liginde ise 8.6 sayı, 5.6 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı.



Nicolo Melli’nin başarılarla dolu kariyerinde 4 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası, 2 Almanya Ligi, 1 Almanya Kupası, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunuyor.



Melli aynı zamanda ülkesini alt yaş kategorilerinde her seviyede ve A Takım’da temsil etti. 2011, 2013, 2015, 2017 ve 2022 Avrupa Şampiyonalarında İtalya A Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu, aynı zamanda 2021 Olimpiyat Oyunları’nda ve 2023 Dünya Kupası’nda da İtalya A Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Melli, aynı zamanda İtalya’nın 2024 Olimpiyat Elemeleri kadrosunda da bulunuyor.



Nicolo Melli, dört ve beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen, ribauntlardaki etkinliğinin yanı sıra saha görüşü ve pasör özellikleriyle dikkat çeken, Avrupa ve İtalya basketbolunun son dönemine damgasını vuran bir isim.

