Hakan Çalhanoğlu son kararını verdi

Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in radarındaydı. Alman devinin teklifine karşın geleceği ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacağının işaretini verdi.

Son Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu son kararını verdi

Türkiye A Milli Takımımızın kaptanı ve Serie A ekibi Inter'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili konuştu.

Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı söylenen Çalhanoğlu, konu hakkında açıklamada bulundu.

Çalhanoğlu, Bayern'in teklifine rağmen Inter'de kalmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Inter'de çok mutluyum. Taraftarımızla ve kulüple olan ilişkim çok özel. Gelecekte Inter'le daha çok kupa kazanmak için heyecanlıyım. Forza Inter!"

INTER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Deneyimli orta sahanın Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Serie A'da Inter ile şampiyonluk yaşayan Hakan, sezon boyunca çıktığı 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.

Etiketler
Hakan Çalhanoğlu Inter Bayern Münih
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!
Kaf Sin Kaf'ın gurur günü Kaf Sin Kaf'ın gurur günü
Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Seçim yenilgisinin ilk faturası kesildi: Erdoğan 7 ismi görevden aldı Erdoğan 7 ismi görevden aldı
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı