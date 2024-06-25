Hakan Çalhanoğlu son kararını verdi

Türkiye A Milli Takımımızın kaptanı ve Serie A ekibi Inter'in oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili konuştu.

Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı söylenen Çalhanoğlu, konu hakkında açıklamada bulundu.

Çalhanoğlu, Bayern'in teklifine rağmen Inter'de kalmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Inter'de çok mutluyum. Taraftarımızla ve kulüple olan ilişkim çok özel. Gelecekte Inter'le daha çok kupa kazanmak için heyecanlıyım. Forza Inter!"

INTER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Deneyimli orta sahanın Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Serie A'da Inter ile şampiyonluk yaşayan Hakan, sezon boyunca çıktığı 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.