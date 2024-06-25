Kaf Sin Kaf'ın gurur günü

GERÇEK GÜNDEM

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü iş birliğiyle “Ay yıldız var göğsümüzde” etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve yeşil kırmızılı renklere gönül veren yurttaşlar katıldı.

ATATÜRK, O VECİZ SÖZÜ KARŞIYAKA'DA SÖYLEDİ

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

“Milli mücadele yıllarından bu yana bağımsızlık ruhuyla bütünleşen Karşıyaka; Atatürk’ün de göz bebeği oldu. İlk ve tek evliliğini kentimizde gerçekleştiren Ulu Önderimiz, annesi Zübeyde Hanım’ı da Karşıyakalıların merhametli kucağına ve tertemiz topraklarına emanet etti. ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ cümlesini Karşıyaka’mızda söyleyen Atatürk, 24 Haziran 1926’daki ziyareti sırasında Karşıyaka Spor Kulübü’nün armasına ay yıldızı hediye etti ve bizleri eşsiz bir mirasla onurlandırdı. O yüzden göğsümüzü gere gere diyoruz ki Karşıyaka, Atatürk’ün ve onun bize bıraktığı manevi değerlerin kentidir. 98 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, Karşıyaka Spor Kulübü sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem