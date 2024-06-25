Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Johnathan Motley ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!

Sezonun sona ermesinin ardından kadro yapılandırmasını sürdüren Fenerbahçe Beko’da bir ayrılık daha yaşandı.

Fenerbahçe Beko Johnathan Motley ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Motley'in yeni adresinin ise İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv olacağı öğrenildi.

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