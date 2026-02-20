Fenerbahçe Duyurdu: Milan Skriniar'dan Kötü Haber

Nottingham Forest maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak futbolcunun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Slovak savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: AA

