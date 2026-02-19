Fenerbahçe, Turu Zora Soktu: Sarı-Lacivertliler Evinde Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu kapsamında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, taraftarı önünde Nottingham Forest’ı ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. Yardımcılık görevlerini ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlendi.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK KONUK EKİPTEYDİ

Karşılaşmanın başlangıç bölümünde topa daha fazla hükmeden taraf İngiliz ekibi oldu. Nottingham Forest, özellikle ilk 20 dakikada rakip yarı sahada baskı kurarak tehlikeli ataklar geliştirdi.

Dakikalar 21’i gösterdiğinde konuk ekip öne geçti. Anderson’un pasında sol çaprazda topla buluşan Murillo, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

İlk yarının son anlarına doğru fark ikiye çıktı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Gibbs-White’ın aşırttığı topu iyi takip eden Jesus, kafa vuruşuyla skoru 2-0’a taşıdı. Devre Nottingham Forest’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA ERKEN DARBE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Ancak sarı-lacivertliler aradığı reaksiyonu sahaya yansıtamadı.

Mücadelenin başında gelişen Nottingham Forest atağında Hutchinson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Jesus, uygun durumdaki Gibbs-White’ı gördü. Yıldız oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 3-0’a geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahasında farklı mağlubiyetle geceyi kapattı.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Bakan Bak’a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella eşlik etti.

SKRİNİAR’DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’de savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, orta alanda kendini yere bıraktıktan sonra kenara alınırken yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Skriniar’ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Kaynak: AA-DHA