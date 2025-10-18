Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ortalık Karıştı: Aziz Yıldırım ve Ali Koç Kürsüden Atıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de ekim ayına ilişkin Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılırken, sarı-kırmızılı ekibin eski başkanları da birer konuşma yaptı. Kürsüye ilk çıkan Ali Koç’un Aziz Yıldırım dönemine bulunduğu atıflar Aziz Yıldırım’ı çileden çıkardı.

Ali Koç’un ardından kürsüye gelen efsane Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç’a yanıt verdi.

Yıldırım, "Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik” ifadelerini kullandı.

‘BİZ DESTEK GÖRMEDİK’

Ali Koç ne demişti?

“İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım! Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz”



ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Toplantıda eski Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın’ın konuşma yaptığı sırada iki üye arasında tartışma yaşandı. İki üye birbirinin üzerine yürüyüp hakaret etti. Ardından diğer üyelerin ve Başkan Sadettin Saran’ın araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra iki üye de salondan çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi