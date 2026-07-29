Fenerbahçe Devler Ligi'nde Tur Atladı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanşında Gornik Zabrze'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu skorla tur atladı.

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Fenerbahçe Devler Ligi'nde Tur Atladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalarak tur atladı.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik üstünlükle adını 3. tura yazdırdı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak.

TALİSCA'NIN GOLÜ YETTİ

Zabrze Arena'daki karşılaşmada Fenerbahçe 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma bölümünde Sacek'in 45+10. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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