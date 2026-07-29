Bir Zamanlar Avrupa'daydı, Denizlispor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Türk futbolunun köklü ekiplerinden Denizlispor’a, Süper Amatör Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesinde FIFA tarafından -6 puan silme cezası uygulandı. Kulüp, yaşanan gelişmelerin ardından A takım faaliyetlerini durdurma aşamasına geldi.

Bir dönem Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Denizlispor, eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes’e olan borcu nedeniyle FIFA kararıyla -6 puan cezası aldı.

FUTBOLCULARDAN REST

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 700 milyon TL seviyesindeki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük oranda altyapısından yetişen 17 oyuncusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz, Denizlispor’da forma giymeyi düşünmediklerini kesin olarak ifade etmiştir. Bu futbolcularla son bir değerlendirme toplantısı daha gerçekleştirilecek ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına dair yol haritası net şekilde belirlenecektir.”

AVRUPA'DA FIRTINA ESTİRİYORDU

Denizlispor, 2002-2003 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselerek Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi