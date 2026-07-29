Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum'

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 2013'te geçirdiği kayak kazasının ardından sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Eski F1 pilotu Christian Danner, "Onu tekrar görmek harika olurdu" derken, ailenin mahremiyet konusundaki titiz tutumuna dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından geçen yıllara rağmen devam ediyor. Yedi kez dünya şampiyonu olan efsane pilotun sağlık süreci, ailesi tarafından büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor.

Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, sağlık durumuna ilişkin bilgileri yalnızca çok sınırlı bir çevreyle paylaşırken, kamuoyuna yapılan açıklamalar da minimum düzeyde tutuluyor. Bu nedenle Alman pilotun son durumuna ilişkin kesin bilgiler bulunmuyor.

Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum' - Resim : 1

'ONU TEKRAR GÖRMEK İSTERİM'

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Christian Danner, OLBG'ye verdiği röportajda Schumacher'i yeniden görebilmeyi umut ettiğini dile getirdi. Danner, "Michael hangi durumda olursa olsun onu tekrar görmek isterim" sözleriyle, eski takım arkadaşına duyduğu özlemi ifade etti.

Schumacher'in uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmamasının sağlık durumunun ciddiyetine işaret edebileceğini belirten Danner, buna rağmen Formula 1 camiasının efsane pilota her koşulda sahip çıkacağını söyledi.

Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum' - Resim : 2

GERİ DÖNECEK Mİ?

Danner, "Eğer bir gün geri dönmek isterse ve buna imkân sağlayacak bir durumu olursa, Formula 1 onu hangi şart altında olursa olsun kucaklayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Spor dünyasında zorlu süreçler yaşayan birçok önemli ismin bulunduğunu hatırlatan Danner, hayatta oldukları sürece onları yeniden görmenin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum' - Resim : 3

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Corinna Schumacher ile zaman zaman görüştüğünü söyleyen Danner, ailenin yaşamına ya da Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşmadığını da belirtti. Son dönemde ortaya atılan Mayorka'da yaşadığı yönündeki iddialar hakkında da doğrulanmış herhangi bir bilgiye ulaşamadığını kaydeden Danner, "Bu konuyu bilebilecek kişilerle konuşsam da kimse bana bir şey söylemiyor" dedi.

Schumacher'i ziyaret edebilen isimlerin ise yalnızca aile üyeleri ile eski Ferrari takım patronu Jean Todt ve eski test pilotu Luca Badoer gibi yakın çevresinden birkaç kişiyle sınırlı olduğu belirtiliyor. Aile, kazadan bu yana tedavi süreci ve günlük yaşamına ilişkin ayrıntıları kamuoyundan uzak tutmayı sürdürüyor.

Öte yandan Danner'ın açıklamaları, daha önce Schumacher'in yeniden kamuoyu önüne çıkmasının mümkün olmadığını düşündüğünü söyleyen eski Formula 1 mühendisi Richard Hopkins'in değerlendirmeleriyle farklılık gösteriyor. Hopkins, Schumacher'in sağlık durumu hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını vurgulayarak, ailenin gizlilik kararına saygı duyduğunu ve bilgi sahibi olsa bile bunu paylaşmayacağını ifade etmişti.

Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, Formula 1 dünyasında efsane pilotun bir gün yeniden kamuoyunun karşısına çıkabileceğine dair umutlar varlığını koruyor.

Kaynak: Sputnik

Etiketler
Formula 1
Son Güncelleme:
Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti, Finallerde İlk Kez Mücadele Etmişlerdi Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne Veda Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
FIFA ve UEFA Karşı Karşıya Geldi! Futbolun Dev Organizasyonlarında Boykot Tehlikesi FIFA ve UEFA Karşı Karşıya Geldi! Futbolun Dev Organizasyonlarında Boykot Tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Çok Sayıda Yaralı Var
Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor Alevler Turizm Cennetlerini Kuşattı! Muğla, Antalya ve Kazdağları Eş Zamanlı Yanıyor
Ana Muhalefette Dev Göç: 200'den Fazla Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor 200'den Fazla Belediye Başkanı İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor