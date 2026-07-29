Michael Schumacher İçin 13 Yıl Sonra Duygulandıran Açıklama: 'Onu Tekrar Görmek İstiyorum'

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Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından geçen yıllara rağmen devam ediyor. Yedi kez dünya şampiyonu olan efsane pilotun sağlık süreci, ailesi tarafından büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor.

Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, sağlık durumuna ilişkin bilgileri yalnızca çok sınırlı bir çevreyle paylaşırken, kamuoyuna yapılan açıklamalar da minimum düzeyde tutuluyor. Bu nedenle Alman pilotun son durumuna ilişkin kesin bilgiler bulunmuyor.

'ONU TEKRAR GÖRMEK İSTERİM'

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Christian Danner, OLBG'ye verdiği röportajda Schumacher'i yeniden görebilmeyi umut ettiğini dile getirdi. Danner, "Michael hangi durumda olursa olsun onu tekrar görmek isterim" sözleriyle, eski takım arkadaşına duyduğu özlemi ifade etti.

Schumacher'in uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmamasının sağlık durumunun ciddiyetine işaret edebileceğini belirten Danner, buna rağmen Formula 1 camiasının efsane pilota her koşulda sahip çıkacağını söyledi.

GERİ DÖNECEK Mİ?

Danner, "Eğer bir gün geri dönmek isterse ve buna imkân sağlayacak bir durumu olursa, Formula 1 onu hangi şart altında olursa olsun kucaklayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Spor dünyasında zorlu süreçler yaşayan birçok önemli ismin bulunduğunu hatırlatan Danner, hayatta oldukları sürece onları yeniden görmenin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Corinna Schumacher ile zaman zaman görüştüğünü söyleyen Danner, ailenin yaşamına ya da Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşmadığını da belirtti. Son dönemde ortaya atılan Mayorka'da yaşadığı yönündeki iddialar hakkında da doğrulanmış herhangi bir bilgiye ulaşamadığını kaydeden Danner, "Bu konuyu bilebilecek kişilerle konuşsam da kimse bana bir şey söylemiyor" dedi.

Schumacher'i ziyaret edebilen isimlerin ise yalnızca aile üyeleri ile eski Ferrari takım patronu Jean Todt ve eski test pilotu Luca Badoer gibi yakın çevresinden birkaç kişiyle sınırlı olduğu belirtiliyor. Aile, kazadan bu yana tedavi süreci ve günlük yaşamına ilişkin ayrıntıları kamuoyundan uzak tutmayı sürdürüyor.

Öte yandan Danner'ın açıklamaları, daha önce Schumacher'in yeniden kamuoyu önüne çıkmasının mümkün olmadığını düşündüğünü söyleyen eski Formula 1 mühendisi Richard Hopkins'in değerlendirmeleriyle farklılık gösteriyor. Hopkins, Schumacher'in sağlık durumu hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını vurgulayarak, ailenin gizlilik kararına saygı duyduğunu ve bilgi sahibi olsa bile bunu paylaşmayacağını ifade etmişti.

Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, Formula 1 dünyasında efsane pilotun bir gün yeniden kamuoyunun karşısına çıkabileceğine dair umutlar varlığını koruyor.

Kaynak: Sputnik