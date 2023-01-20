Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı
Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroda olan Portekizli futbolcu Bruma'nın bonservisinin alındığını duyurdu.
Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroda olan Portekizli futbolcu Bruma'nın 4 milyon 250 bin Euro'ya bonservisinin alındığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Bruma'nın, kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven kulübüne 4 milyon 250 bin Euro transfer bedeli ödenecektir."
2,5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Bruma ile de 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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