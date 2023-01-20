Atletico Madrid, Memphis Depay’ı kadrosuna kattı
Atletico Madrid, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Atletico Madrid, Bercelona’dan Hollandalı yıldız Memphis Depay’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Madrid ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona da Depay için 3+1 milyon Euro bonservis alacağını açıkladı.
İspanyol temsilcisi, bu transfer karşılığında yaz transfer döneminde Yannick Carrasco'nun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu elde ettiğini de belirtti.
42 MAÇTA 14 GOL ATTI
Hollandalı forvet, Bercelona’da toplam 42 maçta 14 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak: İHA
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