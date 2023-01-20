Atletico Madrid, Memphis Depay’ı kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Atletico Madrid, Memphis Depay’ı kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Bercelona’dan Hollandalı yıldız Memphis Depay’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Madrid ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona da Depay için 3+1 milyon Euro bonservis alacağını açıkladı.

İspanyol temsilcisi, bu transfer karşılığında yaz transfer döneminde Yannick Carrasco'nun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu elde ettiğini de belirtti.

42 MAÇTA 14 GOL ATTI

Hollandalı forvet, Bercelona’da toplam 42 maçta 14 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeği kullanan sanıklar hakkında iddianame hazırlandı Spor 20 Ocak 2023 17:09
Youssouf Ndayishimiye'ye Fransa’dan iki talip! Spor 20 Ocak 2023 15:57
PFDK’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a ceza! Spor 19 Ocak 2023 18:07
1. Lig’de 21. haftanın hakemleri belli oldu Spor 19 Ocak 2023 12:47
ÇOK OKUNANLAR
Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor! Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları
Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti
Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat