Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Volkan Bayarslan'ın görev alacağı açıklandı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Lig’de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig
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