Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey müjdesi: Beklenenden erken dönebilir

Valencia Basket maçında sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı söylenen Tyler Dorsey'nin, beklenenden hızlı dönmesi ve Bayern Münih maçında kadroda yer almasının beklendiği kaydedildi.

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Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey müjdesi: Beklenenden erken dönebilir

Türk Hava Yolları EuroLeague'in 2. hafta maçında Valencia Basket'e konuk olan temsilcimiz karşılaşmadan 77-74 mağlup ayrılmıştı.

Maçta 17 sayı ile takımının en skorer ismi olan Dorsey, bir sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Oyuncumuz Tyler Dorsey, 13 Ekim Cuma günü (dün) oynanan Valencia Basket maçında sağ ayağından sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu açıklama sonrası Dorsey'in parkeden 2 ay kadar uzak kalacağı konuşuluyordu.

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SDNA muhabiri Vetakis, Tyler Dorsey'in sağlık durumunun beklenenden de ötesinde iyi gittiği ve oyuncunun Bayern Münih maçında kadroda olabileceğini söyledi.

Vetakis, Dorsey'in sağlık durumundaki gelişme sebebiyle Fenerbahçe'nin Kendrick Nunn'a olan ilgisinin de biteceğini söyledi.

Sarı lacivertliler, Dorsey, Zagars ve Neto'nun sakatlıkları sebebiyle pazarda guard arayışına geçmiş ve Nunn'a ilgi göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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