Bayern Münih Galatasaray karşısına 5 eksikle çıkacak

Galatasaray deplasmanına çıkacak Bayern Münih'in kamp kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

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Bayern Münih Galatasaray karşısına 5 eksikle çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile Bayern Münih karşılaşacak. Yarın oynanacak maç öncesi Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih'in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."

Kaynak: AA

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Bayern Münih Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
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