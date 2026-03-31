Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Trafik Kazası Geçirdi: Kulüpten Açıklama

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi giderken Ataşehir'de kaza yaptı. Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan trafik kazasıyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.

Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç kazaya karıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ataşehir'de gerçekleşen kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYA RAĞMEN TOPLANTIYA GİTTİ

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, Başkan Sadettin Saran'ın geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Saran dahil araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan üç kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

