Türkiye'nin Kosova ile Oynayacağı Maç Öncesi 23 Kişilik Kadrosu Belli Oldu: A Milliler Dünya Kupası İçin Sahaya Çıkıyor
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak milli takımda 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Türkiye'nin 23 kişilik maç kadrosu da belli oldu.
5 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK
Türkiye'nin maç kadrosu belli oldu.
KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER
A Milli Takım'da kadroda çıkarılan isimler Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç oldu. Yine sakatlığı bulunan Aral Şimşir de kadroda yer almadı. Semih Kılıçsoy ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.
MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Türkiye'nin Kosova maçı kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün
