Türkiye'nin Kosova ile Oynayacağı Maç Öncesi 23 Kişilik Kadrosu Belli Oldu: A Milliler Dünya Kupası İçin Sahaya Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, bu akşam Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihi maç öncesi A Milli Takım'da 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

5 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK

Türkiye'nin maç kadrosu belli oldu. Transfermark'ta yer alan habere göre Milli Takım’da 5 futbolcu maç kadrosunda yer almayacak.

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER

A Milli Takım'da kadroda çıkarılan isimler Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç oldu. Yine sakatlığı bulunan Aral Şimşir de kadroda yer almadı. Semih Kılıçsoy ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Türkiye'nin Kosova maçı kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün

Kaynak: Haber Merkezi