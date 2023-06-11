Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası finaline gitmeyecek

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kupayı müzesine götürmek için bu akşam karşı karşıya gelecek.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak. 56 yaşındaki yöneticinin final için İzmir'e gitmeme kararı aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Kupası şampiyonu olmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

Mücadele 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.