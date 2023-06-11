Şampiyonluğun ardından dev kulüplerden Galatasaraylı Victor Nelsson'a kanca

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da sezonun en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson'a Avrupa liglerinden teklifler art arda geldi. Tottenham'ın 22 milyonluk teklifini ise Galatasaray yönetimi az bularak reddetti.

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Şampiyonluğun ardından dev kulüplerden Galatasaraylı Victor Nelsson'a kanca

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıkarken yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sezonun en önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi.

NESSON'UN TERCİHİ PREMİER LİG

Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arsenal ve Tottenham’dan sonra Sevilla, Atalanta ve Borussia Dortmund da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson’u listesine aldı.

Haberde Danimarkalı stoperin ilk tercihinin Premier Lig'den yana olduğu ikinci tercihinin ise La Liga olduğu ifade edildi. Victor Nelsson bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

 
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