Avrupa'nın en büyüğü Manchester City oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul'da Inter'i tek golle mağlup eden Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere’nin Manchester City ve İtalya’nın Inter takımları, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
0-0 biten ilk yarıda sakatlık geçiren Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, 36’ncı dakikada yerin Phil Foden’e bıraktı.
Manchester City, ikinci yarıda 68’inci dakikada Rodri’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Maç böyle tamamlanınca şampiyon Manchester City oldu.
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