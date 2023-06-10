Avrupa'nın en büyüğü Manchester City oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul'da Inter'i tek golle mağlup eden Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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Avrupa'nın en büyüğü Manchester City oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere’nin Manchester City ve İtalya’nın Inter takımları, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

0-0 biten ilk yarıda sakatlık geçiren Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, 36’ncı dakikada yerin Phil Foden’e bıraktı. 

Manchester City, ikinci yarıda 68’inci dakikada Rodri’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

Maç böyle tamamlanınca şampiyon Manchester City oldu.

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