Yankı Erel'den Endonezya'da tarihi başarı

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda tek erkeklerde birinci oldu.

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Yankı Erel'den Endonezya'da tarihi başarı

Şampiyon Erel, maçta Japon Hiroki Moriya ile karşılaşmıştı. 2-1 kazanan milli sporcu Erel, 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da düzenlenen M25 Cakarta Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde 4 numaralı seribaşı Japon Hiroki Moriya ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli sporcu, 6. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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