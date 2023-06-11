Fenerbahçe finale yeni sezon formasıyla çıkacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya, 2023-2024 sezonunda giyeceği çubuklu forma ile çıkacağı açıkladı.

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Fenerbahçe finale yeni sezon formasıyla çıkacak

Geleneksel olarak yeni sezon formalarını 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' kabul edilen 19 Temmuz'da tanıtan Sarı-Lacivertliler, bu sefer iç saha formasını daha erken taraftarıyla buluşturacak.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!" denildi.

Açıklamada final karşılaşmasından sonra yeni çubuklu formanın Fenerium'un internet sitesinde ön satışa çıkarılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yen sezon formasındaki logoda beş yıldız olacağı daha önce kulüp Başkanı Ali Koç tarafından dile getirilmişti.

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