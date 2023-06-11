Fenerbahçe finale yeni sezon formasıyla çıkacak

Geleneksel olarak yeni sezon formalarını 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' kabul edilen 19 Temmuz'da tanıtan Sarı-Lacivertliler, bu sefer iç saha formasını daha erken taraftarıyla buluşturacak.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!" denildi.

Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı

yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!



Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!



Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon… pic.twitter.com/JhNwGkpqL4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2023

Açıklamada final karşılaşmasından sonra yeni çubuklu formanın Fenerium'un internet sitesinde ön satışa çıkarılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yen sezon formasındaki logoda beş yıldız olacağı daha önce kulüp Başkanı Ali Koç tarafından dile getirilmişti.