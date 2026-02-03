Fenerbahçe Açıkladı: Kante ve En-Nesyri Transferi İptal

Fenerbahçe'nin N’Golo Kanté ve Al Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferi iptal oldu. Gelişmeyi duyuran sarı-lacivertliler, "Söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri transferi iptal oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

